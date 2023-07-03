Постпред Британии в ООН не уверена в продлении зерновой сделки

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Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что не уверена в продлении зерновой сделки после 17 июля, сообщает РИА Новости.

При этом она выразила уверенность, что ООН сделает все возможное, чтобы запустить систему оплаты за зерно.

"Мы уже очень тесно сотрудничали с Лондоном, чтобы запустить очень сложную систему оплаты за зерно, чтобы она работала и продолжала поставлять еду на стол для людей", – подчеркнула Вудворд.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона думает над выходом из зерновой сделки. До этого в МИД РФ заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблем черноморской инициативы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил отсутствие позитивных изменений в реализации зерновой сделки. Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства, однако договоренности по обязательствам в отношении РФ так и не были исполнены.

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