Надежд на продолжение переговоров по зерновой сделке не так много – Песков

Фото: kremlin.ru

Кремль не может сообщить ничего нового по теме выполнения российской части зерновой сделки, надежд на выполнение этих договоренностей мало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны", – ответил Песков на вопрос о публикации Financial Times, где говорится, что Евросоюз рассматривает вопрос переподключения Россельхозбанка к SWIFT.

Песков добавил, что надежд на продолжение переговоров по продлению зерновой сделки "не так много".

Ранее в СМИ появились сообщения, что ЕС может подключить банк из РФ к SWIFT для платежей по зерновой сделке. Речь идет о том, чтобы подключить к системе не Россельхозбанк, о котором изначально шла речь, а его специально созданную дочернюю компанию. Это позволит обрабатывать платежи, связанные с экспортом зерна из РФ.

Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. При этом в МИД РФ не исключили, что черноморская инициатива будет прекращена, если не удастся решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки