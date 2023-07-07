Захарова обвинила ООН в невыполнении российской части соглашений по зерновой сделке

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ООН не справилась с работой по реализации российской части зерновой сделки. Таким мнением в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У них (ООН. – Прим. ред.) есть четкое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, генеральным секретарем ООН. Они, к сожалению, по целому ряду причин, и зависящих от ооновцев, и не зависящих от ооновцев, с этой работой не справились", – почеркнула она.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что на фоне истечения срока действия черноморской инициативы 17 июля, пропагандистской активности со стороны Запада и молчания ООН, а также несогласия Москвы, Анкары и Киева, оснований для продления сделки нет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, выразил озабоченность в связи с возможным прекращением действия соглашений. Он попросил стороны продлить сделку.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оснований для продления этих соглашений нет.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки