В России интернет-провайдеров будут штрафовать за отсутствие фильтрации трафика

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До конца года весь интернет-трафик в России будет проходить через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ), которые будут устанавливать на оборудовании операторов. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на Роскомнадзор.

Федеральная служба также будет проверять, пропускают ли операторы трафик через подобные системы, добавил представитель ведомства. Если же этого не происходит, то связистов могут оштрафовать на сумму от одного до пяти миллионов рублей. При этом руководство компании связи также могут оштрафовать на 1,5 миллиона рублей.

В случае злостного нарушения должностному лицу будет грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Системы противодействия киберугрозам устанавливаются на узлах связи операторов с 2019 года за счет федерального бюджета. Они защищают российский сегмент интернета от угроз различного характера, в том числе от запрещенного контента.

По словам замглавы "Гарда Технологий" Рустэма Хайретдинова, одна из угроз российскому сегменту интернета представляется в полном отключении РФ от сети при наличии политической воли.

Блокировочная система нужна для информирования бесперебойной и безопасной для информационного пространства работы устройств связи, добавил партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.

Ранее стало известно, что личному составу войск национальной гвардии планируют запретить публиковать в прессе и в интернете данные о себе и войсках.

До этого сообщалось, что корпорация Google с 19 июля в рамках пилотной программы ограничит доступ в интернет некоторым своим сотрудникам. Отмечалось, что эта инициатива – часть борьбы компании с кибератаками.

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