В ГД внесут проект о предупреждении клиентов онлайн-сервисов о списании денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму в среду, 19 июля, внесут законопроект, согласно которому компании, предоставляющие услуги платных цифровых подписок, должны будут направлять потребителю уведомление о списании платежа за сутки до него. Вместе с этим потребитель должен будет получать информацию о том, как прекратить подписку, передает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета ГД по информационной политике Андрея Свинцова (ЛДПР), являющегося одним из авторов проекта.

Отмечается, что если денежные средства будут списаны без уведомления потребителя, то продавец должен будет их вернуть. Помимо этого, компании больше не смогут списывать средства с карты, которую потребитель удалил с площадки до момента покупки.

Согласно документу, ссылка с информацией, как прекратить подписку, которую будет получать покупатель, позволит решить ряд возникающих проблем. Среди них – отслеживание подписок, их отмена, в том числе после завершения бесплатного периода, автоматическое продление платных подписок, одностороннее изменение условий подписки, несоответствие сервиса по подписке заявленному продавцом предложению.

Свинцов добавил, что следить за выполнением новых требований будут Роскомнадзор и Роспотребнадзор. Их предлагается наделить нужными полномочиями. Меры административных наказаний будут определены по результатам мониторинга исполнения новых норм, заключил парламентарий.

В марте сообщалось, что ГД внесут законопроект, по которому интернет-сервисы обязуют уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Речь шла об онлайн-кинотеатрах, музыкальных стримингах и других сервисах.

Также стало известно, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций хочет постепенно ограничивать доступ школ РФ к иностранным видеосервисам. По словам главы ведомства Максута Шадаева, подобное решение связано с наличием собственной инфраструктуры.

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