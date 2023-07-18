В ГД внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма

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В Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект об уголовном наказании на срок до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

По его словам, изменения будут внесены в статью Уголовного кодекса "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Граждан могут привлечь к ответственности в том числе и за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.

В случае привлечения человека к ответственности ему грозит наказание от уплаты штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет, добавил глава комиссии ГД.

Он подчеркнул, что принятие поправок должно стать профилактикой, направленной на защиту детей и молодежи от экстремизма, а также попыткой огородить их от вовлечения в противоправную деятельность.

"Этот законопроект – наша реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга – массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их модными в молодежной среде через интернет и соцсети – крайне опасная тенденция", – отметил Пискарев.

Он добавил, что принятие ряда поправок позволит бороться с экстремистскими проявлениями и защищать безопасность РФ.

Поправки были внесены Пискаревым, вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, вице-спикером Госдумы Петром Толстым, главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и депутатом Госдумы Эрнестом Валеевым.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая предложила установить уголовную ответственность за проявление русофобии. Она отметила, что есть необходимость в том, чтобы закрепить в законодательстве РФ определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за нее определенную ответственность.



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