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10:20

Технологии

Google ограничит некоторым сотрудникам доступ в интернет из-за риска кибератак

Фото: depositphotos/prykhodov

Корпорация Google с 19 июля в рамках пилотной программы ограничит доступ в интернет некоторым своим сотрудникам. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что эта инициатива – часть борьбы компании с кибератаками. Дело в том, что если устройство сотрудника окажется скомпрометировано, то злоумышленники смогут получить доступ к инфраструктурному коду Google и, соответственно, данным пользователей.

Изначально для участия в программе было отобрано 2,5 тысячи сотрудников, однако потом было решено привлечь к ней только добровольцев. Доступ участников программы к интернету будет ограничен рядом веб-инструментов и сервисов Google, в числе которых Drive, Gmail и другие.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ планирует запретить своим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. До этого аналогичный запрет ввели в госкорпорации "Ростех".

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