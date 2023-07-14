США пообещали ответить на кибератаки, приписываемые китайским хакерам

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США предпримут надлежащие действия в ответ на кибератаки на сети американского правительства, которые приписываются КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госдепартамента Энтони Блинкена.

"Я не могу обсуждать детали наших ответных действий, могу только сказать, что, самое главное, расследование инцидента продолжается. Говоря в общем, мы последовательно указывали Китаю и другим странам, что любые действия против властей США, против американских компаний и граждан вызывают у нас глубокую обеспокоенность и что мы предпримем в ответ надлежащие действия", – сказал он.

Как уточнил глава Госдепартамента США, Вашингтон зафиксировал атаки хакеров на американское правительство в июне этого года. Отмечается, что после обнаружения попыток взлома были приняты "немедленные меры".

Ранее в американских СМИ сообщалось, что китайские хакеры взломали электронную почту правительства США. По данным журналистов, злоумышленникам удалось вскрыть почтовые ящики министерства торговли и Госдепартамента. Для этого взломщики использовали уязвимость в облачном сервисе Microsoft.

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