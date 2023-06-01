В Минцифры РФ заявили о планах привлекать "белых хакеров" для поиска уязвимостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минцифры РФ планирует постепенно ввести практику привлечения независимых специалистов по кибербезопасности для проверки своих систем на уязвимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Александра Шойтова.

Как объяснил Шойтов, аналогичная инициатива была запущена на портале "Госуслуги". Ее реализация была признана успешной, так как удалось устранить ряд уязвимостей, не нанося вред работе ресурса.

"Это хорошая практика, и мы планируем постепенно ввести ее на системах Минцифры", – сказал он.

Ранее сообщалось, что российские компании начали обучение "белых хакеров". В частности, в феврале Минцифры и "Ростелеком" запустили программу поиска уязвимостей на портале "Госуслуги" и ресурсах электронного правительства. Возможность тестирования систем доступна на платформах Positive Technologies и BI.Zone.

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