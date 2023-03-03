Количество кибератак Запада на информсети РФ возросло на 65% – Чернышенко

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Количество осуществляемых на Западе кибератак на информационные системы РФ с прошлого года возросло на 65%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны принимают все больше усилий для организации атак на российские информационные системы и продукты, концентрируя все имеющиеся ресурсы на данном направлении.

"Очевидно, что атаки на нас будут продолжаться. Сейчас видим, что по сравнению с прошлым годом на 65% есть рост количества кибератак", – сказал зампред правительства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что Россия была и остается готовой к массированным кибератакам из-за рубежа. По его словам, РФ принимает необходимые меры защиты, которые постоянно совершенствуются.

Сыромолотов подчеркнул, что в стране очень тщательно относятся к усилению мер информационной безопасности.

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