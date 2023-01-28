США "сожгли мосты" для диалога с Россией по кибербезопасности – МИД РФ

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США не оставили возможностей для диалога с Россией по международной информационной безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Еще раз подчеркну, что это не наш выбор – американцы сами сожгли мосты. Мы ни за кем бегать не станем. Диалог ради диалога нас не интересует", – сказал дипломат.

Он отметил, что в настоящее время предпосылок для возобновления диалога нет. При этом, по его словам, говорить о каких-либо переговорах по теме кибербезопасности можно будет только после того, как Запад "протрезвеет от русофобского угара".

Ранее в МИД РФ рассказали, что в 2023 году Соединенные Штаты планируют потратить на кибератаки против неугодных правительств 11 миллиардов долларов.



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