США потратят на кибератаки против неугодных правительств 11 млрд долларов – МИД РФ

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Вашингтон планирует потратить на кибератаки против неугодных правительств 11 миллиардов долларов в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки", – отметил он.

Он уточнил, что на эти цели американское правительство ежегодно выделяет огромные средства.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с идеей сформировать в МВД, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры подразделения, отвечающие за обеспечение информационной безопасности.

Он пояснил, что данные меры являются особенно актуальными на фоне беспрецедентного усиления активности интернет-мошенников, которое приносит значительный ущерб россиянам.



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