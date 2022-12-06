Депутат Госдумы призвал создать в России кибервойска

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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев призвал создать в России подразделение войск, которое бы состояло из хакеров, сообщает URA.RU.

По его мнению, кибервойска обязательно нужны стране, причем в качестве отдельного подразделения. Он подчеркнул, что в РФ есть огромное количество IT-специалистов, которые совершенно не востребованы.

"Я лично знаю хакеров очень высокого уровня. Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли. Таких, как он, огромное количество, и их, конечно, нужно привлекать. Очень много задач им можно поставить", – рассказал Матвейчев.

Он добавил, что молодые люди, интересующиеся IT-технологиями, могли бы во время срочной службы в армии проходить ее в кибервойсках. Как считает парламентарий, набрать туда можно было бы тех, кто пытается "откосить" от службы.

"Если ему скажут, что ты пойдешь в кибервойска, будешь заниматься своими любимыми играми, компьютерами, он спокойно пойдет в такую армию и отслужит. Да, его научат Калашников разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача – сидеть в интернете. Но зато он вернется оттуда патриотом", – заключил депутат.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с идеей сформировать в МВД, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры подразделения, отвечающие за обеспечение информационной безопасности.

Он пояснил, что данные меры являются особенно актуальными на фоне беспрецедентного усиления активности интернет-мошенников, которое приносит значительный ущерб россиянам. По мнению Выборного, чтобы адекватно реагировать на изменения, необходимо введение должностей кибердружинников, киберследователей, кибердознавателей и киберсудей.



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