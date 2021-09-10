Россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки госуслуг

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Злоумышленники стали звонить гражданам, представляясь сотрудниками службы поддержки портала госуслуг, чтобы обманом заполучить их личные данные для авторизации на сайте. Об этом сообщает газета "Известия".

Чаще всего мошенники сообщают, что аккаунт взломан из-за утечки данных, либо говорят, что на имя жертвы был оформлен кредит. Далее злоумышленники выманивают код сброса пароля аккаунта, поступающий через СМС. По оценке экспертов, целью данной схемы может быть взлом личного кабинета жертвы для оформления через него займа с помощью онлайн-заявки.

По данным "Лаборатории Касперского", звонки мошенников по такой тематике достигли пика в начале сентября. Как рассказал гендиректор компании DeviceLock DLP Юрий Томашко, за последнюю неделю в интернете было зафиксировано около десятка сообщений о попытке такого обмана, причем каждый день появляется по две-три новых жалобы. В даркнете также отмечается повышение активности в данной сфере.

"В августе в даркнете и на ряде закрытых форумов выросло число предложений по продаже взломанных аккаунтов портала госуслуг, не использующих двухфакторную авторизацию при входе. Их стоимость упала со 100 рублей в начале года до 30–40 рублей за "новые" и до 4–5 рублей за использованные для регистрации на сайтах букмекерских контор", – пояснил Томашко.

По его словам, данная мошенническая схема только начала обкатываться злоумышленниками, однако уже сегодня представляет особую опасность из-за потенциальной массовости и простоты. Для того чтобы обезопасить себя, пользователю портала госуслуг следует активировать двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет. В таком случае он сможет оперативно сменить пароль, если кто-то другой попытается войти в аккаунт.

Ранее сообщалось, что количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов за последний месяц лета выросло на 11% по сравнению с июлем. Специалистам удалось выявить в августе 580 поддельных сайтов.

