Аналитик прокомментировал новую схему мошенников по краже данных на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что большинство сообщений, которые получают граждане, являются нежелательными и потенциально опасными.

"Что касается этой и всех подобных схем, прежде всего нужно максимально скептически относиться к подобным входящим сообщениям, по каким бы каналам вы их не получали: звонки, электронная почта, сообщения в мессенджерах и социальных сетях", – сказал RT Ульянов.

Эксперт также посоветовал не переходить по предлагаемым мошенниками ссылкам и обратиться в организацию по контактам, которые можно найти на их официальном сайте.

"Да, бывает, что это не за 5–10 минут, но тем не менее стоит потратить время вместо того, чтобы потратить свои данные или деньги", – отметил эксперт.

Ранее в Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества, целью которой является кража личных данных пользователей портала госуслуги. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как заявил эксперт, злоумышленники сообщают гражданам о якобы откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. Затем мошенники предлагают жертвам пройти повторную регистрацию, которая происходит на поддельном сайте сервиса, а также оплатить пошлину.

