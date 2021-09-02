В Сбербанке заявили, что Россия лидирует по числу фишинговых сайтов в мире

13:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия занимает лидирующее место среди всех стран по количеству фишинговых сайтов и киберпреступлений, завил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Россия занимает нишу в 34 процента от всех стран мира, где фишинговые сайты себя чувствуют вольготно", – сказал на Восточном экономическом форуме Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.
Он считает, что главной причиной является медленное выявление и разделегирование мошеннических сайтов в России.
"Нужно выявлять и разделегировать мгновенно. Это вопрос на объединение наших усилий с Роскомнадзором", – отметил Кузнецов.
Фишинговый сайт – мошеннический ресурс, созданный с целью получения доступа к паролям и логинам пользователей и дальнейшей краже денег.
Ранее эксперты компании BI.ZONE в период с июня по август зафиксировали десятикратный рост числа поддельных доменов известных театров.
По результатам анализа было установлено, что к концу лета число таких ресурсов достигло 351. Помимо этого, в поисковиках обнаружили еще 319 ссылок на мошеннические сайты.
За 2020 год россияне потеряли 10 миллиардов рублей из-за кибермошенников
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