В Сбербанке заявили, что Россия лидирует по числу фишинговых сайтов в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия занимает лидирующее место среди всех стран по количеству фишинговых сайтов и киберпреступлений, завил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Россия занимает нишу в 34 процента от всех стран мира, где фишинговые сайты себя чувствуют вольготно", – сказал на Восточном экономическом форуме Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.

Он считает, что главной причиной является медленное выявление и разделегирование мошеннических сайтов в России.

"Нужно выявлять и разделегировать мгновенно. Это вопрос на объединение наших усилий с Роскомнадзором", – отметил Кузнецов.

Фишинговый сайт – мошеннический ресурс, созданный с целью получения доступа к паролям и логинам пользователей и дальнейшей краже денег.

Ранее эксперты компании BI.ZONE в период с июня по август зафиксировали десятикратный рост числа поддельных доменов известных театров.

По результатам анализа было установлено, что к концу лета число таких ресурсов достигло 351. Помимо этого, в поисковиках обнаружили еще 319 ссылок на мошеннические сайты.

