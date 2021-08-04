Роскомнадзор заблокировал популярный для художников сайт DeviantArt

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор заблокировал платформу DeviantArt, популярную среди любителей рисования, после того, как сайт уже не в первый раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Роскомнадзор указал, что с 2019 года направил администрации сайта DeviantArt 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.

Ранее эксперты Роскачества признали наиболее популярный среди жителей России мессенджер WhatsApp самым опасным в связи с частым использованием мошенниками в фишинговых схемах. Специалисты отметили, что злоумышленники обычно рассылают пользователям сообщения с фишинговыми ссылками, причем их контекст связан с актуальной повесткой.