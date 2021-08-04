Роскомнадзор заблокировал популярный для художников сайт DeviantArt

18:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роскомнадзор заблокировал платформу DeviantArt, популярную среди любителей рисования, после того, как сайт уже не в первый раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Роскомнадзор указал, что с 2019 года направил администрации сайта DeviantArt 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.
Ранее эксперты Роскачества признали наиболее популярный среди жителей России мессенджер WhatsApp самым опасным в связи с частым использованием мошенниками в фишинговых схемах. Специалисты отметили, что злоумышленники обычно рассылают пользователям сообщения с фишинговыми ссылками, причем их контекст связан с актуальной повесткой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: