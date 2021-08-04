Популярный в России мессенджер признали опасным

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Эксперты Роскачества признали наиболее популярный среди жителей России мессенджер WhatsApp самым опасным в связи с частым использованием мошенниками в фишинговых схемах. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании "Лаборатории Касперского" утверждается, что на WhatsApp приходится 83% всех фишинговых атак в мессенджерах. На находящийся на втором месте Viber приходится лишь 10%.

В Роскачестве отметили, что злоумышленники обычно рассылают пользователям сообщения с фишинговыми ссылками, причем их контекст связан с актуальной повесткой. В последнее время мошенники стали чаще рассылать ложную информацию о новых выплатах от государства или о выгодных акциях от известных компаний.

"Если вам неожиданно пришел файл или странная ссылка от знакомого человека, сперва удостоверьтесь, что это действительно он, а не злоумышленник, взломавший аккаунт", – посоветовал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Ранее Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных. Уточнялось, что с 2014 года мессенджер передает значительный объем данных пользователей компании Facebook. Специалисты призвали россиян четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям.