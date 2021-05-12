Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости персональных данных

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Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных.

Уточняется, что с 2014 года мессенджер передает значительный объем данных пользователей компании Facebook.

"Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям", – приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения "Улица Героев". Также специалисты потребовали объяснить, почему ограничения были введены, а также сообщить об их снятии.