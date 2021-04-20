Роскомнадзор проверит сервис Trello после сведений об утечке персональных данных россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор проверит сервис Trello после сведений об утечке персональных данных жителей РФ. В случае

выявления нарушений примут меры в соответствии с законодательством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее СМИ информировали, что в открытом доступе оказались данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, размещавших информацию на досках сервиса по управлению проектами Trello.

Отмечается, что компании могут публиковать на досках сервиса списки сотрудников и клиентов, а также сканы паспортов, данные от корпоративных аккаунтов и другую информацию.

Вероятность такой утечки зависит от того, насколько ответственно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, которые установлены законодательством о персональных данных, уточнили в ведомстве.