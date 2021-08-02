В РФ появился Android-вирус, ворующий банковские пароли

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Фото: depositphotos/stockasso
Голландские специалисты по информационной безопасности компании ThreatFabric предупредили россиян о появлении вируса Vultur на смартфонах под операционной системой Android. Об этом сообщает газета "Известия".
Вредоносное программное обеспечение способно записывать изображение с экрана смартфона, а также передавать злоумышленникам информацию о касаниях. Появление вируса на телефоне потенциально грозит кражей паролей и данных банковских карт.
Для работы с устройством Vultur требуется пользовательское разрешение на удаленный доступ. Именно по соответствующей пиктограмме на экране можно понять, что смартфон заражен новым вирусом.
Как объяснил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, гарантированное удаление вируса возможно только при сбросе устройства до заводских настроек.
Распространяется Vultur через приложения в Google Play. По данным ThreatFabric, вредоносный код был минимум в двух программах, которые суммарно заразили от 5 до 8 тысяч пользовательских устройств.
Ранее стало известно о создании российского приложения для борьбы с телефонными мошенниками. Данное программное обеспечение способно анализировать как телефонные разговоры, так и переписку и подозрительные детали в дизайне сайтов.
Могут ли мошенники украсть деньги с помощью записи голоса владельца счета
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