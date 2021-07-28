Создан бот, который может помочь писать код хакерам

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Разработанный специалистами Microsoft и GitHub сервис Copilot, призванный упростить работу программистов, может быть использован хакерами для создания вредоносного программного обеспечения, предупреждают эксперты. Об этом сообщает газета "Известия".

Copilot, созданный на основе нейросети, представляет собой расширение для редактора кода Microsoft Visual Studio Code, которое автоматически составляет и предлагает программисту различные варианты продолжения начатой фразы.

По задумке, данная функция должна упростить работу и увеличить эффективность работы авторов софта, освобождая им время для решения творческих задач. Кроме того, сервис снизит порог входа в работу программиста.

Однако некоторые эксперты считают, что широкие возможности, которые предоставляет Copilot, могут быть использованы не только разработчиками полезного программного обеспечения, но и вредоносного. Так, хакерам станет удобнее писать код и они смогут делать это гораздо быстрее.

"Все тенденции последних лет работают на упрощение жизни любых разработчиков. К сожалению, влиять на то, как будет применяться то или иное достижение, невозможно", – отметил начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.

В настоящее время сервис находится в стадии тестирования и доступен лишь некоторым разработчикам по запросу, но в ближайшее время им смогут воспользоваться все желающие.

Ранее специалисты выяснили, что пользователи WhatsApp со смартфонами на базе Android могут быть подвержены слежке. Это вызвано спецификой обмена данными между пользователями, характерной для версии приложения версии 2.21.4.18 и старше.