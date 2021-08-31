В России выросло число поддельных сайтов театров

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Эксперты компании BI.ZONE в период с июня по август зафиксировали десятикратный рост числа поддельных доменов известных театров. Об этом сообщает РБК.
По результатам анализа было установлено, что к концу лета число таких ресурсов достигло 351. Помимо этого, в поисковиках обнаружили еще 319 ссылок на мошеннические сайты.
Чаще всего злоумышленники имитировали порталы Театра сатиры, "Ленкома", Малого театра, Театра имени Ленсовета, театров имени Станиславского, Васильева, Товстоногова и других учреждений. На фейковых страницах размещали расписание и формы для покупки билетов в онлайн-формате.
Мошенники предлагали жертвам приобретать билеты на постановки "Три товарища" Юрия Смекалова и Александра Цыпкина, "Фантазии Фарятьева", "Двое на качелях" Уильяма Гибсона, "Хорошо. Очень" Василия Шукшина и другие проекты.
Действия злоумышленников, как отзываются представители театров, вредят не только пострадавшим, но и самим учреждениям культуры, которые несут серьезные репутационные потери.
В конце июля россиян предупредили об увеличении числа поддельных сайтов известных банков. По данным аналитиков, за первое полугодие 2021 года было выявлено 3 258 подобных фишинговых страниц.
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