Россиян предупредили об увеличении числа поддельных сайтов известных банков

Фото: depositphotos/samsonovs

За первое полугодие текущего года количество фишинговых страниц, имитирующих сайты известных банков, достигло 3 258, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 4 323. На фоне этого увеличилось и число незаконных трансакций, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу компании Bi.Zone Евгения Волошина.

За первые три месяца 2021 года без согласия клиентов кредитных организаций было совершено 237 737 незаконных трансакций, тогда как за тот же период 2020 года их количество составило 169 501. Таким образом, сумма задействованных в сомнительных операциях средств составила около 2,9 миллиарда рублей, при этом банки компенсировали только 7,3% из них.

Чтобы решить проблему, Цетробанк направил запросы регистраторам доменных имен запросы на проведение проверки подозрительных ресурсов. Также для проведения соответствующих проверок данные о 220 доменах были направлены в Генпрокуратуру РФ.

Между тем глава отдела компании "Код Безопасности" Павел Коростелев объяснил, что отличить фишинговый сайт от настоящего можно по нескольким признакам, например по ошибке в доменном имени, некорректному дизайну или грамматическим ошибкам на странице. Также стоит обратить внимание на наличие SSL-сертификата: если его нет, что характерно для фиктивных сайтов, то соответствующий значок будет красным, а если с сайтом все в порядке – зеленым.

В случае когда вовремя обнаружить обман не удалось, а реквизиты карты уже введены, то ее лучше заблокировать и перевыпустить новую, считает Коростелев. Кроме того, нелишним будет для онлайн-платежей обзавестись виртуальной картой: это позволит обезопасить основную карту и упростить блокировку скомпрометированной. А если деньги все же ушли, то необходимо оперативно обратиться в банк, чтобы затормозить операцию и иметь возможность ее обратить.

Ранее директор по развитию компании Ecwid Владимир Тарасов рассказал, на каких сайтах лучше не расплачиваться банковской картой. По его словам, к таким относятся ресурсы, при переходе на которые в адресной строке отсутствует знак замка. Это также касается страниц, не содержащих отметки MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept.

