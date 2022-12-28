В МИД РФ назвали чаще всего подвергавшиеся кибератакам в 2022 году объекты

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал, какие объекты в России больше всего подвергались кибератакам в этом году.

"На фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве. В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80%", – передает РИА Новости его слова.

Замглавы ведомства отметил, что главной целью хакеров стали:

государственный сектор;

объекты критической информационной инфраструктуры;

социально значимые учреждения.

Ранее управляющий компании RTM Group Евгений Царев предупредил , что в 2023 году в российской сфере информационной безопасности увеличится число кибератак. По его словам, ситуация может осложниться атаками профессиональных киберподразделений других государств, которые пока не участвовали в действиях против России.

Он считает, что общее число атак хакеров на системы РФ может увеличиться на 30%. Из-за увеличения финансовых средств злоумышленники из других стран начнут применять более сложные схемы, добавил он.

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