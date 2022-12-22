Эксперт спрогнозировал рост числа кибератак на российские системы в 2023 году

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В 2023 году в российской сфере информационной безопасности увеличится число кибератак. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал управляющий компании RTM Group Евгений Царев.

"В наступающем году ситуация может осложниться атаками профессиональных киберподразделений других государств, которые пока не участвовали в действиях против России, но могут подключиться в любой момент", – сообщил Царев.

По его словам, общее число атак хакеров на российские системы может увеличиться на 30%. Из-за увеличения финансовых средств злоумышленники из других стран начнут применять более сложные схемы.

На фоне высокой опасности в РФ, скорее всего, будут разработаны новые законопроекты, предположил Царев. ФСБ, Роскомнадзор, ЦБ и другие ведомства подготовят необходимые правила для защиты систем от хакеров.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов рассказал, что почти каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя. Для того чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, следует ограничить доступ к информации о месте нахождения.



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