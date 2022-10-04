Хакеры объединились для атаки на российских продавцов беспилотников – СМИ

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Фото: depositphotos/yekophotostudio
Злоумышленники, которые генерируют вредоносный трафик с помощью собственных мощностей, начали объединяться для атаки на продавцов коммерческих беспилотников в РФ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию с хакерских форумов.
Злоумышленники считают, что устройства могут использоваться для аэроразведки и наведения артиллерии. Атаки совершаются, в частности, на "Ситилинк" и "М.Видео–Эльдорадо". В первой компании подтвердили DDoS-атаки и отметили, что инфраструктура организации продолжает работать в штатном работе. В "М.Видео-Эльдорадо" также рассказали, что предприняли ряд мер для дополнительной защиты онлайн-площадок.
Директор по развитию специальных сервисов "РТК-Солар" Игорь Сергиенко отметил, что в общей сложности под ударом находится около 70 российских интернет-магазинов.
"Причем речь идет о продавцах не только коммерческих беспилотных аппаратов, но и радиоуправляемой техники категории "хобби". Помимо специализированных магазинов, под удар попадают и гипермаркеты электроники, имеющие в своем ассортименте подобные товары", – сказал Сергиенко.
За последнюю неделю военторги также стали одной из целей хакеров. При этом гендиректор Qrator Labs Александр Лямин рассказал, что специалисты еще в мае прогнозировали увеличение DDoS-атак в случае обострения ситуации на Украине. Директор центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ: SOC компании "Информзащита" Иван Мелехин отметил, что в ближайшее время атак меньше не станет.
Ранее российская хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные, касающиеся более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки Украины. В списке, в частности, значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств в более чем 20 странах. В базу внесены государства, активно поддерживающие Киев в противостоянии с Москвой.
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