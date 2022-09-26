Хакеры RaHDIt выложили данные 1,5 тыс украинских разведчиков

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Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные, касающиеся более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки Украины.
Информация опубликована на сайте "Немезида". Ее актуальность подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В списке, в частности, значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств в более чем 20 странах.
В базу внесены государства, активно поддерживающие Киев в противостоянии с Москвой. Речь идет о США, Франции, Италии, Польше и Германии. Там же числятся страны с более сдержанной позицией в отношении украинского кризиса – Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан.
Также в Сети опубликованы данные украинских разведчиков, которые работают в представительствах ООН, ЕС и НАТО. Кроме того, хакерам удалось найти свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины и одно законспирированное учебное заведение.
Ранее хакеры RaHDit рассказали, что разведка США предоставляет Киеву спутниковые снимки территории России, которая затем подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Отмечалось, что хакерам доступна информация о том, что американские системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки.
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