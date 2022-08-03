США признаются в создании IT-армии на Украине для атак на инфраструктуру России – МИД РФ

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Соединенные Штаты и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
В интервью РИА Новости он сообщил, что США признаются в создании IT-армии Украины для атак на российскую инфраструктуру.
Он также добавил, что российская делегация, основываясь на фактах, в ходе третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий напомнила о применении Вашингтоном и его союзниками таких технологий.
В конце июня портал "Госуслуги" подвергся DDoS-атаке. Как сообщали тогда в Минцифры РФ. Атака шла со стороны Украины. В ведомстве добавили, что призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах. В пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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