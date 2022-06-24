Минцифры уже больше суток отражает кибератаки на портал госуслуг со стороны Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минцифры уже больше суток успешно отражает кибератаки на портал госуслуг, которые осуществляются с территории Украины, сообщает телеграм-канал ведомства.

"Специалисты по информационной безопасности заблокировали свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в атаке", – говорится в публикации.

В министерстве отметили, что даже во время атаки 23 июня не поступало жалоб на доступность портала.

"Проникнуть в инфраструктуру, нанести ущерб порталу или получить персональные данные пользователей злоумышленникам не удалось. Все атаки оперативно отражаются. Системы безопасности "Госуслуг" продолжают работать в штатном режиме", – заверили в министерстве.



Ранее в Минцифры сообщили, что DDoS-атака на портал "Госуслуги" идет со стороны Украины.

Ведомство отмечает, что призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах. В пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.

В ведомстве также добавили, что DDoS-атака затронула мобильное приложение "Госуслуги", платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства РФ.

