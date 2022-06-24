Минцифры уже больше суток отражает кибератаки на портал госуслуг со стороны Украины

18:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минцифры уже больше суток успешно отражает кибератаки на портал госуслуг, которые осуществляются с территории Украины, сообщает телеграм-канал ведомства.
"Специалисты по информационной безопасности заблокировали свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в атаке", – говорится в публикации.
В министерстве отметили, что даже во время атаки 23 июня не поступало жалоб на доступность портала.
"Проникнуть в инфраструктуру, нанести ущерб порталу или получить персональные данные пользователей злоумышленникам не удалось. Все атаки оперативно отражаются. Системы безопасности "Госуслуг" продолжают работать в штатном режиме", – заверили в министерстве.
Ранее в Минцифры сообщили, что DDoS-атака на портал "Госуслуги" идет со стороны Украины.
Ведомство отмечает, что призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах. В пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.
В ведомстве также добавили, что DDoS-атака затронула мобильное приложение "Госуслуги", платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства РФ.
Хакерские атаки на портал госуслуг обрушились с Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: