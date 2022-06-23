DDoS-атака на "Госуслуги" идет со стороны Украины – Минцифры

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DDoS-атака на портал госуслуг идет со стороны Украины, сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на "Госуслуги", инициированные со стороны Украины", – рассказали в ведомстве.

Минцифры отмечает, что призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах. В пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.

В ведомстве также сообщили, что DDoS-атака затронула мобильное приложение "Госуслуг", платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства РФ.

Ранее стало известно, что на портал госуслуг совершают массированные кибератаки. Об этом рассказал вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. По словам эксперта, под удар попали федеральные ресурсы, из-за чего со сбоями работают региональные платформы.

По оценкам министерства иностранных дел РФ на начало июня, в кибератаках на Россию принимают участие 22 хакерские группировки. Они представляют США, Грузию и Украину.