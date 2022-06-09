В кибератаках против РФ задействованы 22 хакерские группировки – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МИД РФ объявил, что в кибератаках против РФ задействованы 22 хакерские группировки из США, Украины и Грузии, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что российская сторона не оставит без ответа агрессивные действия других государств в киберсфере. С таким заявлением выступил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Все наши шаги будут иметь выверенный, точечный характер, в соответствии с нашим законодательством и международным правом", – подчеркнул специалист.

При этом в заявлении МИД России указано, что милитаризация информационного пространства со стороны Запада увеличивает угрозу прямого столкновения с РФ. Последствия такого исхода оцениваются как непредсказуемые.

В МИДе подчеркнули, что США и Украина в недостаточной степени осознают опасность агрессии и поощрения бандитизма в сфере информационной безопасности.

В начале июня сообщалось, что США подтвердили проведение "киберопераций" против России. Об этом заявил глава американского киберкомандования, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне.