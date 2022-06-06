Минстрой РФ прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства

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Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ.

Как уточнятся, сайт ведомства в настоящее время недоступен.

Ранее в СМИ появились сообщения, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт министерства и потребовали перевести им 0,5 BTS на криптокошелек.

До этого Минцифры России заявило о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. В ходе атаки хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день после начала российской операции группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

