Хакеры Killnet взломали сайт Anonymous после атаки на страницы российских СМИ

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Российские хакеры из Killnet сообщили, что обрушили сайт группировки Anonymous после ее атаки на российские интернет-ресурсы, в том числе СМИ. Свое видеообращение хакеры распространили в Сети.

"Интернет переполнен фейковой информацией о взломах российских банков, атаках на серверы российских СМИ и многом другом. <...> Не бойся, Россия, никто и ничто не может вам угрожать. Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране", – говорится в видео.

В Killnet призвали граждан РФ не верить фейковой информации в интернете и не сомневаться в своей стране, сообщает РИА Новости. По словам хакеров, подобная "информационная бомба" представляет из себя только текст и не несет никакого вреда россиянам.

В обращении также говорится, что происходящее на Украине должно было однажды случиться, и подчеркивается, что ответственность за это несет непосредственно ее президент Владимир Зеленский, неправильная политика которого привела к гибели людей.

Ранее в понедельник сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. При переходе на страницы изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день после начала российской операции группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

