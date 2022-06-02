Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

02:58

В США подтвердили проведение "киберопераций" против России

технологии

Фото: depositphotos/trambler58.mail.ru

Противоречий между стремлением США избежать прямой конфронтации с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины нет. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не видим это таким образом", – ответила Жан-Пьер.

В свою очередь, глава американского киберкомандования, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал Пол Накасоне признал участие своих подчиненных в "наступательных, оборонительных и информационных" действиях в связи с украинским конфликтом.

Ранее сообщалось, что массированной атаке подвергся Rutube. Специалисты российского видеохостинга назвали ее самой мощной за всю историю сервиса. Компания обратилась в правоохранительные органы для расследования случившегося.

Для борьбы с кибератаками Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. В том числе, согласно документу, руководители ведомств и субъектов страны, госфондов, компаний, стратегических и системообразующих предприятий должны наделить замруководителя органа полномочиями по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак и реагированию на подобные инциденты.

Также в ИБ-компании StormWall заявили, что в текущем году ожидается в 30 раз больше DDoS-атак на российские компании, чем в прошлом. Этому будет способствовать напряженная политическая ситуация в мире. Такой прогноз был сделан на основе анализа DDoS-атак, произошедших в первую половину 2022 года. Эксперты уточнили, что на сегодняшний день большинство атак запускаются интернет-хактивистами.

Видеохостинг Rutube вновь заработал после хакерской атаки

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать