Эксперты спрогнозировали рост DDoS-атак на Россию

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В текущем году ожидается в 30 раз больше DDoS-атак на российские компании, чем в прошлом. Этому будет способствовать напряженная политическая ситуация в мире, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ИБ-компании StormWall.

Такой прогноз был сделан на основе анализа DDoS-атак, произошедших в первую половину 2022 года. Эксперты уточнили, что на сегодняшний день большинство атак запускаются интернет-хактивистами.

"В Telegram есть множество групп, пропагандирующих DDoS-атаки, и эти группы насчитывают сотни тысяч участников, готовых атаковать российские компании. Участников групп обучают запускать атаки и постоянно снабжают новыми целями для их проведения", – пояснили в StormWall.

Эксперты подчеркнули, что в 2022 году ожидается увеличение средней длительности атаки в десятки раз. Так, в начале этого года атаки длились в среднем 7 часов. Однако в настоящее время многие DDoS-атаки идут несколько дней и более, добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что массированной атаке подвергся Rutube. Специалисты российского видеохостинга назвали ее самой мощной за всю историю сервиса. Компания обратилась в правоохранительные органы для расследования случившегося.

Для борьбы с кибератаками Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. В том числе, согласно документу, руководители ведомств и субъектов страны, госфондов, компаний, стратегических и системообразующих предприятий должны наделить замруководителя органа полномочиями по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак и реагированию на подобные инциденты.

