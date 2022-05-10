Rutube перестал работать после крупнейшей DDoS-атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Rutube не работает более суток после крупнейшей DDoS-атаки. По словам специалистов сервиса, восстановление потребует больше времени, чем предполагалось.

"Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", – сообщается в телеграм-канале Rutube.

Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.

Ранее специалисты ИБ-компании StormWall предупредили о новой волне DDoS-атак на банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов в майские праздники. Атаки прежде всего будут направлены на сайты, мобильные приложения и IT-инфраструктуру российских организаций.

