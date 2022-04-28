Эксперты предупредили о новой волне DDoS-атак в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты ИБ-компании StormWall предупредили о новой волне DDoS-атак на банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов в майские праздники.

По словам сооснователя StormWall Рамиля Хантимирова, атаки прежде всего будут направлены на сайты, мобильные приложения и IT-инфраструктуру российских организаций.

"В связи с напряженной политической ситуацией в ряде телеграм-каналов активно размещаются призывы совершать атаки на российские компании, публикуются инструкции по организации атак, хакеры обмениваются инструментами для их запуска", – цитирует Хантимирова "Газета.ру".

Эксперт пояснил, что во время длинных выходных сотрудники не находятся на рабочем месте и не могут отследить подозрительную активность в ресурсах, этим пользуются злоумышленники. Для избежания проблем рекомендуется установить надежную защиту и назначить дежурных.

Ранее в "Лаборатории Касперского" рассказали, что в марте этого года количество DDoS-атак на российские компании выросло в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом самая продолжительная атака длилась более 6 суток – 145 часов.

