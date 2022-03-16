Сайты арбитражных судов России подверглись кибератаке

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Хакеры взломали сайты российских арбитражных судов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В среду около 05:00 по московскому времени сайты всех арбитражей в России оказались взломаны, сейчас там опубликованы сообщения, связанные с украинской проблематикой", – сказала пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина.

Она пояснила, что все сайты работают на единой московской платформе. В настоящее время некорректно работают сайты Арбитража Москвы, Хабаровского и Краснодарского края, а также Курского, Приморского, Амурского и Новосибирского арбитражных судов. Сорокина отметила, что технические специалисты делают все необходимое для их восстановления.

"Так как суды общей юрисдикции находятся на другой платформе, их не затронула хакерская атака", – уточнила она.

Ранее страница российского правительства в социальной сети "ВКонтакте" подверглась кибератаке. Сообщалось, что на ней появилось сообщение, которое было связано с украинской тематикой. Запись появилась 15 марта рано утром, однако через некоторое время была удалена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

