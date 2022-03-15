Страница кабмина РФ во "ВКонтакте" подверглась кибератаке

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Фото: Москва 24/Роман Васильев
Страница российского правительства в социальной сети "ВКонтакте" подверглась кибератаке, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что на ней появилось сообщение, которое было связано с украинской тематикой. Запись появилась 15 марта рано утром, однако через некоторое время была удалена.
Ранее Минцифры РФ сообщило об отражении атаки на сайты некоторых российских госорганов. В ведомстве отмечали, что в ходе атаки хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. При этом восстановить работу сервиса удалось в течение часа.
В частности, хакеры атаковали сайт министерства культуры России. Нападения замедлили работу сервера.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Сайт "Роскосмоса" подвергся массированной DDoS-атаке
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