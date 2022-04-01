Число DDoS-атак на российские компании выросло в 8 раз – исследование

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Фото: depositphotos/REDPIXEL
В марте этого года количество DDoS-атак на российские компании выросло в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского" сообщает газета "Известия".
Указывается, что в последние два месяца средняя продолжительность атак превысила сутки и составила 29,5 часов. В то время как в аналогичный период прошлого года этот показатель не превышал 12 минут.
Согласно исследованию, за последний месяц 33% кибератак пришлось на государственные органы, 9% – на образовательные учреждения, 3% – на сайты средств массовой информации и 20% – на организации из иных сфер.
Как рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Гутников, слова которого приводит газета, атаки стали более мощными и длительными. Самый продолжительный инцидент длился более 6 суток – 145 часов.
"По косвенным признакам видно, что в начале всплеска DDoS-атак в них принимало участие большое количество так называемых хактивистов, непрофессиональных хакеров. Со временем их доля в общем числе атакующих снизилась", – добавил он.
В Минцифры РФ изданию подтвердили, что в последнее время количество DDoS-атак на государственные органы десятикратно увеличилось по сравнению с показателями прошлого года. В Банке Росссии, в свою очередь, рассказали, что с конца февраля фиксируются атаки, направленные на информационные ресурсы финансовых организаций.
В конце февраля хакерской атаке подверглись сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ. При переходе на страницы изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.
В начале марта министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. В ходе атаки хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса.
Сайты арбитражных судов по всей России подверглись кибератаке
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