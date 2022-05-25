DDoS-атаки не влияют на вещание телеканалов РФ в интернете – "Витрина ТВ"

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Многочисленные DDoS-атаки не влияют на вещание общедоступных российских телеканалов в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Сторожева, гендиректора компании "Витрина ТВ", занимающейся распространением вещания телеканалов в Сети.

"Что касается информационной безопасности, то "Витрина ТВ" все для этого делает. <...> На сегодняшний момент все попытки проникновения или DDoS-атак отражаются совершенно невидимо для потребителей или аудиовизуальных сервисов", – сказал Сторожев.

По его словам, с начала спецоперации на Украине количество таких атак увеличилось, однако компания постоянно обновляет и усиливает методы обеспечения информационной безопасности.

В начале мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке. Сервис не работал несколько дней. В Сети ходили слухи, что исходный код сервиса и вся библиотека видео были удалены, однако представители площадки эту информацию опровергли.

