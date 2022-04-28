MTV, Paramount Comedy и Nickelodeon прекратили вещание в России

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Телеканалы Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy и MTV прекратили свое вещание на территории России.

При попытке включить канал появляется сообщение: "Уважаемые телезрители! По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено. Спасибо за понимание".

При этом прямой эфир каналов еще доступен в интернете.

О приостановке вещания каналов компании Paramount стало известно 18 апреля.

Ранее Paramount объявила о временной приостановке проката фильмов в России из-за международной ситуации. Так, в российских кинотеатрах были отменены показы фильма "Затерянный город" с Сандрой Буллок в главной роли и картины "Соник-2 в кино".

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

