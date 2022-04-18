В Paramount подтвердили приостановку вещания своих телеканалов в РФ

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Компания Paramount прекратит вещание своих телеканалов в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пресс-служба каналов MTV Россия, Paramount Comedy, Nickelodeon и Paramount Channel подтверждает приостановку вещания в России", – говорится в сообщении.

Уточняется, что вещание будет приостановлено в среду, 20 апреля.

Ранее Paramount объявила о временной приостановке проката фильмов в России из-за международной ситуации. Так, в российских кинотеатрах был отменен показ фильма "Затерянный город" с Сандрой Буллок в главной роли, премьера которого должна была состояться 7 апреля. Аналогичная судьба постигла картину "Соник-2 в кино".

