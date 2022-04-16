L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane объявил о закрытии своих магазинов в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания сообщила, что приняла такое решение из-за специальной операции РФ на Украине.

L'Occitane закроет розничные и онлайн-магазины. Кроме того, компания объявила и о приостановке инвестиций и планов по расширению деятельности.

"За последние несколько недель мы значительно сократили наши деловые операции в России", – говорится в сообщении.

Ранее американская киностудия А24 приостановила прокат своих фильмов в России. Последней картиной студии в российском прокате стала комедия "Все везде и сразу". Компания-дистрибьютор "Вольга" организовала прокат благодаря ранее выкупленным правам на фильм.

