Американская киностудия A24 приостановила прокат фильмов в России

Фото: кадр из фильма Х; режиссер – Ти Уэст; производство – A24, BRON Studios, MAD SOLAR

Американская киностудия А24 приостановила прокат своих фильмов в России, сообщает News.ru.

7 апреля состоялась премьера комедии "Все везде и сразу", которая стала последней картиной студии в российском прокате.

Отмечается, что А24 присоединилась к решению более крупных американских студий, приостановивших прокат своих фильмов в РФ. Компания-дистрибьютор "Вольга" сумела организовать прокат благодаря тому, что ранее выкупила все права на фильм. Если бы контракт расторгнули, А24 пришлось выплатить крупную неустойку.

На фоне ситуации на Украине крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых – Warner Bros., Paramount, Universal и Disney.

