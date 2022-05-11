11 мая, 22:15
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Rutube обратился в правоохранительные органы для расследования кибератаки, из-за которой сервис был недоступен больше двух дней, сообщает ТАСС.
9 мая из-за кибератаки доступ к видеохостингу был утерян. Сейчас он частично восстановлен. Пользователям доступно эфирное вещание федеральных телеканалов. Сервис находится под постоянным мониторингом.
"О дальнейших этапах восстановления мы будем постепенно информировать наших коллег и пользователей", – сообщил гендиректор Rutube Александр Моисеев.
По его словам, специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies продолжают работы по восстановлению видеохостинга.
Ранее сообщалось, что видеохостинг Rutube вновь заработал после хакерской атаки. Для пользователей вновь стали доступны все опции на сайте видеохостинга. Кроме того, заработали приложения для iOS и Android.
Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин предположил, что хакерская атака на видеохостинг могла быть осуществлена при помощи бывших сотрудников, поскольку владельцы сервиса и команда разработчиков неоднократно менялись.
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