В Rutube заявили о планах запустить видеохостинг в течение дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Гендиректор видеохостинга Rutube Александр Моисеев заявил о завершении первого этапа восстановления функционала платформы после произошедшей 9 мая кибератаки. По его словам, видеохостинг может быть запущен в течение дня.

"В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость", – приводятся его слова в телеграм-канале видеохостинга.

Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков сообщил о проведении в настоящее время контрольных работ, после которых Rutube будет выведен во внешний контур. Кроме того, работы ведутся в контексте восстановления хронологии действий мошенника, выявления полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом, а также собирается информация об особенностях использованного технического инструментария.

Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.

