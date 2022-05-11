В Rutube заявили о планах запустить видеохостинг в течение дня

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Гендиректор видеохостинга Rutube Александр Моисеев заявил о завершении первого этапа восстановления функционала платформы после произошедшей 9 мая кибератаки. По его словам, видеохостинг может быть запущен в течение дня.
"В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость", – приводятся его слова в телеграм-канале видеохостинга.
Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков сообщил о проведении в настоящее время контрольных работ, после которых Rutube будет выведен во внешний контур. Кроме того, работы ведутся в контексте восстановления хронологии действий мошенника, выявления полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом, а также собирается информация об особенностях использованного технического инструментария.
Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.
Представители Rutube сообщили, что исходный код сайта сохранен
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