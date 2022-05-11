В ГД рассказали, когда заработает Rutube

11:00
Фото: depositphotos/HayDmitriy
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что видеохостинг Rutube вновь заработает в среду, 11 мая.
"К ликвидации тяжелых последствий хакерской атаки привлечены специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности", – написал он в своем телеграм-канале.
Политик призвал сделать выводы после хакерской атаки на сервис и подумать над его защитой. Также он выразил уверенность, что Rutube может быть сильным национальным видеохостингом.
"Я уверен, что у Rutube большое будущее, назло тем, кто уже успел его похоронить", – добавил Горелкин.
Кибератака на сервис произошла 9 мая. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.
Представители Rutube сообщили, что исходный код сайта сохранен
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