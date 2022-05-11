Россия в последние дни стала жертвой широкомасштабных кибератак – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в кибератаках на систему спутниковой связи Starlink с территории России.

Он отметил, что за последние дни именно Россия стала жертвой масштабных кибератак.

"Это, наверное, сейчас излюбленное хобби всех в мире – в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию", – приводит слова Пескова ТАСС.

Основатель компании SpaceX Илон Маск ранее обвинил российских хакеров в кибератаках на оборудование спутниковой сети Starlink, однако не привел никаких доказательств.

9 мая произошла кибератака на RuTube. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.

